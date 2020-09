Migranti, governo promette sgombero hotspot e aiuti a Lampedusa (Di giovedì 3 settembre 2020) Al termine del vertice con Musumeci e Martello, Conte ha promesso che il suo governo aiuterà economicamente Lampedusa e che gli hotspot saranno sgomberati entro due giorni. Arrivano delle promesse importanti da parte del governo per aiutare l’isola di Lampedusa. Ad annunciarlo è stato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine dell’incontro che ha … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

matteosalvinimi : La maggioranza assoluta degli italiani vuole le dimissioni della Lamorgese. E tu come la pensi? - ladyonorato : Il 31% dei positivi in Sicilia sono migranti clandestini e al governo negano che ci sia un’emergenza sanitaria conn… - LegaSalvini : SE SBARCANO DENUNCIAMO CONTE. #SALVINI SGANCIA LA BOMBA - La7tv : #coffeebreak 'Forse #Lamorgese in cambio di eventuali prestiti ha garantito all'UE che l'Italia tornava ad aprire i… - AnnaMariaCastel : RT @ladyonorato: Il 31% dei positivi in Sicilia sono migranti clandestini e al governo negano che ci sia un’emergenza sanitaria connessa ag… -