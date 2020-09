Mercato San Severino, il contagio non si ferma: ancora un caso (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMercato San Severino (Sa) – Dopo Positano, tocca anche a Mercato San Severino oggi registrare un nuovo caso di residente positivo al Covid19. Il paziente è asintomatico ed era già in isolamento domiciliare in quanto congiunto di uno dei altri risultati positivi lo scorso 29 agosto. “Giungano a lui gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Invito tutti ad essere prudenti – ha detto Antonio Somma, sindaco di Mercato San Severino – e a prestare la massima attenzione ai propri comportamenti nel rispettare le normative e le indicazioni”. Soltanto nella giornata di ieri il sindaco aveva in qualche maniera festeggiato la guarigione proprio dei due casi positivi registrati nel suo ... Leggi su anteprima24

