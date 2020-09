Los Angeles, uomo con jetpack sfiora due aerei di linea (Di giovedì 3 settembre 2020) A Los Angeles un uomo con indosso uno zaino-jet,anche detto “jetpack”, avrebbe sfiorato almeno due aerei di linea. La Federal Aviation Administration americana, ente di supervisione del trasporto aereo, e l’Fbi stanno indagando sui rapporti dei piloti di linea sull’avvistamento del jetpack Nella città di Los Angeles un uomo con indosso uno zaino-jet,anche detto “jetpack”, avrebbe sfiorato almeno due aerei di linea nei cieli di Los Angeles, a circa 900 metri di altitudine. L’uomo non ancora identificato sarebbe passato a meno di 300 metri dagli aerei. Ad ... Leggi su zon

