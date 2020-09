Lo skateboard che con una mossa si trasforma in monopattino (Di giovedì 3 settembre 2020) Uno skateboard elettrico che si trasforma in monopattino è un mezzo versatile, ideale per gli spostamenti in città e una giovane società di Hong Kong ha trovato il modo di unire le due anime sviluppando Bolt Tron. Si tratta di una tavola in bambù e fibra di vetro, con motore elettrico da 1600w e batteria Samsung (che si ricarica in 2,5 ore) per un’autonomia di 23 chilometri. L’ibrido conta, inoltre, su un controller con quattro modalità di viaggio, supporta corpi che pesano fino a 140 chilogrammi e tocca la (preoccupante) velocità massima di 55 km/h. A rendere bidimensionale l’oggetto è il suo design modulare, con il manubrio per guidare il monopattino che si può inserire in pochi secondi grazie a una singola mossa. Ma non solo ... Leggi su wired

