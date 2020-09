Lazio, Diaconale: “Quest’anno si punta allo scudetto” (Di giovedì 3 settembre 2020) “Il nostro obiettivo per il prossimo anno deve essere quello di prendere lo scudetto che lo scorso anno ci è scappato soltanto per circostanze molto sfortunate“. Queste le dichiarazioni del direttore della comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale. “Per cui, a prescindere dagli europei, dobbiamo puntare a vincere il campionato italiano per essere almeno la prima squadra nazionale – prosegue Diaconale sull'”Opinione” – Non ho alcuna paura di parlare di scudetto perché le condizioni ci sono tutte e perché è un obiettivo legittimo che possiamo e dobbiamo perseguire. L’anno scorso volevamo entrare in Champions e ce l’abbiamo fatta, quest’anno si punta allo scudetto. La Lazio ... Leggi su sportface

