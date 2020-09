La Lucarelli straparla pure su Berlusconi: «Ha la prostatite non il Covid». Il web: «Piccola donna» (Di giovedì 3 settembre 2020) “Secondo me Silvio Berlusconi ha la prostatite ma dice di avere il Covid“. Selvaggia Lucarelli sbertuccia Silvio Berlusconi, rovesciando la battuta fatta pochi giorni fa su Briatore. Ancora una volta dimostrando che neppure la malattia, il Covid o prostatiti varie scalfiscono la sua assenza di sensibilità. Per cui ha deciso di commentare la positività del Cavaliere con un sarcasmo fuori luogo. Molti suoi seguaci sui social non hanno gradito la battuta. Si è potuta permettere il sarcasmo di fiele con Flavio Briatore. Il quale si era molto esposto in tv contro gli allarmisti di governo e per questo prendendosi l’accusa di “negazionista” del virus. Chi si esone in prima persona, ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : La Lucarelli straparla pure su Berlusconi: «Ha la prostatite non il Covid». Il web: «Piccola donna»… - filufilo : @GalantoMassimo Beh se si parla della notizia bastava andare sulla pagina della Lucarelli non serviva Daniela Marta… -

