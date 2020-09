Iliad: oltre 6 mln utenti in Italia, fatturato cresce nel semestre (+76%) (Di giovedì 3 settembre 2020) Milano, 3 set. (Adnkronos) - Dati in crescita per Iliad nel secondo trimestre 2020 con 454mila nuovi utenti netti e un fatturato di 162 milioni di euro (+68% rispetto allo stesso periodo nel 2019), nonostante la chiusura di tutti gli Iliad Store durante il mese di aprile a causa della pandemia. Nel primo semestre 2020, i ricavi sono di 312 milioni di euro, con una crescita del 76% rispetto al primo semestre 2019. A soli due anni dall'esordio nel mercato della telefonia mobile in Italia, Iliad supera i 6,2 milioni di utenti raggiungendo una quota pari circa all'8% del mercato. "Nel secondo trimestre dell'anno abbiamo voluto mostrare concreta vicinanza ai nostri utenti, fornitori e partner, e siamo stati ripagati con ... Leggi su liberoquotidiano

