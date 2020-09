Il Pd verso il sì al referendum mentre il fronte del No punta a Di Maio (Di giovedì 3 settembre 2020) AGI - Zingaretti lunedì dovrebbe stringere le maglie per il sì al referendum. In direzione racconterà il percorso ‘responsabile' del partito del Nazareno che ha detto sì ad un governo rosso-giallo con l'accordo per una legge elettorale proporzionale in un primo momento condivisa e il tentativo di un asse con i pentastellati alle Regionali. L'iter sulle riforme è avviato, si voteranno in Aula, con la legge Fornaro, i correttivi richiesti, arriverà il testo base e poi si vedrà sulle modifiche. Ma il percorso rischia di essere sempre più accidentato perché – come osserva una fonte parlamentare renziana – all'orizzonte potrebbe esserci il ‘pantano', soprattutto se l'alleanza di governo dovesse andare in crisi per l'esito delle ... Leggi su agi

