Il commissario Arcuri scrive ai presidi: “Entro settembre banchi in tutte le elementari. Poi alle superiori e alle Regioni che partono il 24” (Di giovedì 3 settembre 2020) Ogni giorno docenti, alunni e personale Ata delle scuole di ogni ordine e grado avranno una mascherina chirurgica e ogni settimana arriveranno in totale negli istituti del Paese 170mila litri di gel igienizzante. Parola del commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri che oggi ha preso carta e penna per scrivere una lettera ai dirigenti scolastici d’Italia. Nella missiva Arcuri ha dettagliato anche il calendario della consegna dei 2,007 milioni di banchi tradizionali e delle 434mila sedute innovative richieste. Una nota che mette fine ai dubbi che molti presidi avevano fino a qualche giorno fa in merito alla consegna di tutto il materiale per gli studenti. In molti collegi docenti, ad esempio, i capi d’istituto hanno spiegato che i dispositivi di ... Leggi su ilfattoquotidiano

