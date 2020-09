Il 26 settembre tutti in Piazza del popolo a Roma per chiedere una svolta sulla scuola (Di giovedì 3 settembre 2020) L’appello diffuso il 28 agosto dal movimento di genitori, insegnanti e docenti «Priorità alla scuola» per chiedere al governo un profondo cambiamento di rotta è stato raccolto anche dai sindacati della scuola Flc Cgil, Cisl e Uil scuola, Snals e Gilda, Cobas. La manifestazione che sta assumendo il profilo di una mobilitazione generale si terrà sabato 26 settembre a Piazza del popolo a Roma dalle 15. Una due giorni di agitazione, scioperi e mobilitazioni è stata già annunciata da Usb, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Pontifex_it : Invito tutti a vivere una giornata universale di preghiera e digiuno per il Libano, il 4 settembre. Invito anche i… - gennaromigliore : Test sierologico obbligatorio per tutto il personale scolastico. La #scuola deve ripartire il 14 settembre, ma deve… - mariaederaM5S : Questo weekend sarò in Puglia per sostenere con forza la nostra candidata Presidente Antonella Laricchia e tutti i… - kiaraperdavvero : RT @TemptationITA: ?? #SAVETHEDATE: mercoledì 9 settembre abbiamo tutti appuntamento con la prima puntata di #TemptationIsland... Preparatev… - Dansai75 : RT @milly_carlucci: Cari amici, stiamo girando il promo di @Ballando_Rai ???? Nei giorni scorsi abbiamo eseguito tutti il tampone e siamo s… -

Ultime Notizie dalla rete : settembre tutti Bonus al personale sanitario, Viale: “Entro settembre tutti i premi in busta paga” IVG.it Bonus mobilità, interviene il ministro dell'Ambiente: ecco quando sarà possibile richiederlo

La vicende del Bonus mobilità sono ormai datate. Datate ai primi di giugno di quest'anno. Un'iniziativa lodevole, per molti incompleta (perché non estenderla su tutti i comuni?) e che nonostante sia s ...

A Sassari la Stagione lirica si apre in Piazza d’Italia

Un evento storico aprirà la Stagione lirica 2020 dell’Ente Concerti “Marialisa de Carolis” di Sassari: è tutto pronto per il Concerto lirico-sinfonico con il baritono Alberto Gazale e l’Orchestra dell ...

