FdI e il Campidoglio, Andrea Augello: "Si vince con un progetto" (Di giovedì 3 settembre 2020) A Roma il centrodestra non ha bisogno di un programma ma di un progetto che è una cosa molto più seria e complessa: vincere le elezioni senza avere un progetto è un boomerang che ha già bruciato generazioni di amministratori. Questo progetto si basa sulla competizione, cui Roma dovrebbe prepararsi e non lo sta facendo, ad aggiudicarsi le risorse che arriveranno in Italia attraverso il Recovery Fund». Andrea Augello, già sottosegretario, senatore, assessore al Bilancio della Regione Lazio, oggi in Fratelli d'Italia, Roma la conosce bene. Augello, cosa intende quindi per «progetto»? «I finanziamenti europei sono per l'ambiente, le infrastrutture, le imprese. Opportunità, forse ... Leggi su iltempo

Maxi manifesti 6x3 sparsi in città con un mezzo busto gigante di Matteo Salvini, giacca blu e camicia bianca, e i principali monumenti romani sullo sfondo. Eccoli giganteggiare per le strade della Cap ...

La Lega tappezza Roma di manifesti: senza candidato sindaco Salvini ci mette la faccia

“Roma una città più sicura”, ma anche “più pulita”, “più efficiente” e “città dello sport”. Sono questi alcuni degli slogan della Lega, sui manifesti che da ieri tappezzano tutta la città. In assenza ...

Maxi manifesti 6x3 sparsi in città con un mezzo busto gigante di Matteo Salvini, giacca blu e camicia bianca, e i principali monumenti romani sullo sfondo. Eccoli giganteggiare per le strade della Cap ..."Roma una città più sicura", ma anche "più pulita", "più efficiente" e "città dello sport". Sono questi alcuni degli slogan della Lega, sui manifesti che da ieri tappezzano tutta la città. In assenza ...