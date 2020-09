E venne l'ora della pista ciclabile sullo Stretto (Di giovedì 3 settembre 2020) Sapere usare bene i social network non è facile. Servono probabilmente anni di studio e di esperienza. Evitare gli sfondoni, però, è abbastanza semplice: non serve un social media manager, basta un po' di buon senso. O perlomeno un buon amico che ti tolga lo smartphone dalle mani per darlo alle fiamme. Altrimenti finisci come il Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, che è riuscita a vantarsi su twitter: "abbiamo istituito una commissione di inchiesta". Motivo? "Capire qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria. Per collegarle su ferro, su strada e con una pista ciclabile". Proprio così: hanno creato una task force – un'altra – per fare in modo che si vada da Reggio Calabria a Messina in bicicletta. I particolari non sono noti: non è chiaro cioè se si ... Leggi su panorama

Per l’homo erectus il piacere resta proibito: la società liquida potrà bere alcolici solo seduta al tavolino, ovviamente disinfettato e a prova di coronavirus. La data di scadenza dell’ordinanza anti- ...

DOVREMO NECESSARIAMENTE METTERE IN DISCUSSIONE TUTTO

Qualche mese fa, forse anche molto prima, analizzando l’evoluzione dell’attuale sistema di vita correlato al sempre più allarmante “progresso”, capace di sostituire l’uomo con la macchina evocando ed ...

