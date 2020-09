DayDreamer – Le Ali del Sogno, Mediaset effettua un altro cambio: la nuova programmazione (Di giovedì 3 settembre 2020) Novità per la soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno Purtroppo dalla prossima settimana non ci sarà più l’appuntamento quotidiano di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Infatti da lunedì 7 settembre 2020 prenderà il via Uomini e Donne riappropriandosi della sua fascia oraria. Per tale ragione, Mediaset ha deciso di spalmare lo sceneggiato turchi in altre collocazioni. Si parte da sabato 5 con due puntate, successivamente andrà in onda in prima serata e poi sabato 12 settembre, anticipando il debutto della nuova edizione di Verissimo. E dopo che fine farà la sopa opera con Can Yaman e Demet Ozdemir? Stando alle nuove indiscrezioni che circolano in rete, i vertici del Biscione avrebbero trovato un nuovo giorno di ... Leggi su kontrokultura

