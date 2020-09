Dalla tregua al NUOVO MALTEMPO ad inizio settimana: le zone più a rischio (Di giovedì 3 settembre 2020) La rimonta dell’alta pressione sull’Italia si completerà entro il weekend, con meteo ovunque più stabile con anche un significativo aumento delle temperature. Tuttavia, già nel corso del weekend l’anticiclone sarà costretto a fronteggiare nuove minacce perturbate che punteranno il Nord Italia. Un’estesa depressione nord-atlantica si protenderà verso la Francia e la Penisola Iberica, con i flussi umidi sud-occidentali che andranno ad investire il Nord Italia, erodendo il campo di alta pressione e provocando quindi un progressivo peggioramento. Un impulso d’instabilità entrerà nel vivo soprattutto da domenica con piogge e temporali in sconfinamento dalle Alpi alla Val Padana. Il sistema perturbato condizionerà il meteo d’inizio settimana ancora ... Leggi su meteogiornale

francescocolucc : RT @oss_romano: #2settembre Tregua tra #Israele e #Hamas. L’accordo reso possibile dalla mediazione del #Qatar. Segue qui: - GiuseppeGp86g : RT @oss_romano: #2settembre Tregua tra #Israele e #Hamas. L’accordo reso possibile dalla mediazione del #Qatar. Segue qui: - oss_romano : #2settembre Tregua tra #Israele e #Hamas. L’accordo reso possibile dalla mediazione del #Qatar. Segue qui: - heresanewuserna : @vale_chloe 37°?! Ma Dio santo! Neanche un giorno di tregua? Oggi qui c’è il diluvio universale e io sto urlando co… - marco1_contini : @postacasella Infatti, l'unica cosa che puoi fare sono le seghe dalla mattina alla sera, ma ogni tanto dagli tregua -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla tregua

Meteo Giornale

Dagli altoparlanti del bar, la musica dà meno tregua del caldo. Pietro Castellitto è reduce da una notte sul set ma non suda, non fuma e se si alza dalla sedia è solo per cercare monete nelle tasche.Il Covid-19 non concede tregua nel Viterbese: da venerdì 21 agosto, ultimo giorno senza nuovi contagi, il segno “più” nel bollettino della Asl è diventato una costante. Dodici giorni di un progressivo ...