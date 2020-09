Dalla Spagna, Vidal si libera dal Barcellona: l’Inter chiude l’affare (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo Ivan Rakitic, tocca ad Arturo Vidal. Il centrocampista seguirà le orme del collega e dirà addio al Barcellona. Mentre si cerca di capire quale sarà il futuro di Lionel Messi, in casa blaugrana è tempo di rivoluzione anche per altri componenti della rosa di Koeman. Secondo il quotidiano Sport, toccherà al cileno salutare la società blaugrana. In tal senso, l'Inter è alla finestra.Vidal ai saluti: finalmente ecco l'Intercaption id="attachment 962817" align="alignnone" width="1024" Arturo Vidal (getty images)/captionSecondo quanto si apprende Dalla Spagna, già oggi, infatti, potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale della risoluzione del suo contratto tra Barcellona e Arturo Vidal. La società ... Leggi su itasportpress

