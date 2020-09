Covid, l’infettivologo Cauda: “Anche a Natale faremo i conti con il virus” (Di giovedì 3 settembre 2020) Ci vorrà tempo per il vaccino, ed il Covid sarà tra noi anche a Natale. Ma con i giusti comportamenti il virus può essere gestito. «Anche a Natale faremo i conti con il Covid». A Parola di Roberto Cauda, ordinario di Malattie infettive all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive della Fondazione Policlinico … L'articolo Covid, l’infettivologo Cauda: “Anche a Natale faremo i conti con il virus” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

