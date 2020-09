Covid avanza. Gimbe: in una settimana +30% ricoveri, +62% terapie intensive (Di giovedì 3 settembre 2020) Aumentano i ricoverati negli ospedali per Covid e i pazienti in terapia intensiva. Nell’ultima settimana, dal 26 agosto al 1 settembre, è salito il numero dei nuovi casi di positivi, ma soprattutto delle persone contagiate da Sars Cov2 ospedalizzate con sintomi (+30%) - quasi raddoppiato - e di quelle ricoverate in terapia intensiva (+62%), un fronte sul quale si è registrata una vera e propria impennata (da 66 agli attuali 107). Leggero incremento - da 40 a 46 - anche nel numero dei morti. A registrarlo, nel consueto monitoraggio settimanale, la Fondazione Gimbe, presieduta da Nino Cartabellotta. Cifre alla mano, i nuovi positivi sono oltre 26mila, la metà tra Lombardia (26,5%), Lazio (12,3%) ed Emilia-Romagna (11,4%), mentre nuovi casi ... Leggi su huffingtonpost

