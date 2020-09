Coronavirus, Berlusconi positivo: "Sto bene, continuo a lavorare" (Di giovedì 3 settembre 2020) «Voglio rassicurarvi che sto abbastanza bene e continuo a lavorare e parteciperò in tutti i modi possibili alla campagna elettorale in corso». Lo ha detto l'ex premier e presidente di Forza Italia Silvio... Leggi su feedpress.me

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - tancredipalmeri : Berlusconi tested #coronavirus positive - paoloigna1 : Allora si ricava dalle sue stesse parole che non era asintomatico, ma aveva comunque delle manifestazioni lievi da… - Gio_Scorza : RT @LGmarangon: Marzo, Briatore: 'Il dr. #Zangrillo mi ha detto...tu hai fatto il coronavirus' Dopo tranquillo vai a trovare gli amici, ta… -

Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. «Sarò presente in campagna elettorale con interviste Tv e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al Co ...Silvio Berlusconi è risultato positivo al coronavirus dopo aver effettuato il tampone. Il suo medico, il prof. Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-to ...