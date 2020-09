Controlli a Poggioreale, San Giovanni a Teduccio, Ponticelli e Barra (Di venerdì 4 settembre 2020) Nel mirino la periferia est della città e le strade dei quartieri di Poggioreale, San Giovanni a Teduccio, Ponticelli e Barra. 8 denunce, centinaia di persone controllate. Servizio straordinario di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale, insieme a quelli del Reggimento Campania, nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di … Leggi su 2anews

BennyMarcella : @LegaSalvini E se fate controlli accurati vedrete ,partite dalle province trapanesi, Trapani ,Locogrande ,Nubia ,Salemi ,Poggioreale ecc... -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli Poggioreale

Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

“Offerta a piacere” per parcheggiare davanti a cimiteri ed ospedali: blitz dei carabinieri a Napoli. L’offerta poteva arrivare anche a cinque euro per la auto più costose. Parcheggiatori abusivi davan ...Sal Da Vinci, lite sull'aliscafo a Procida: "Picchiato per aver difeso due donne aggredite verbalmente" Sal Da Vinci racconta la sua disavventura durante le operazioni di imbarco sull'aliscafo a Proci ...