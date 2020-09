Conte a Musumeci: «Consapevoli delle difficoltà sui migranti ma no agli slogan» (Di giovedì 3 settembre 2020) Sembra esserci un’intesa, almeno a parole, tra il governatore della Sicilia Nello Musumeci e il premier Giuseppe Conte dopo un incontro per discutere della questione dei migranti nella regione e degli hotspot di Lampedusa. «Entro due giorni arriveranno tre nuove navi quarantena a Lampedusa– e i migranti vi saranno trasferiti», ha detto il governatore della Sicilia al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio. «Noi non arretriamo di un solo millimetro – ha aggiunto – abbiamo aperto una breccia in un muro che sembrava di cemento armato. A parole c’è la volontà del governo di risolvere il problema degli hot spot.» LEGGI ANCHE >Sos Mediterranée dice che l’ordinanza di Musumeci serve a far capire ... Leggi su giornalettismo

