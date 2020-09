Calcio, il Brasile pareggia: stessi compensi per donne e uomini (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA – Le giocatrici della nazionale di calcio del Brasile percepiranno lo stesso compenso economico dei loro colleghi maschi. A stabilirlo la Confederacao Brasileira de Futebol (Cbf), che ha deciso cosi’ di eliminare le differenze di genere tra le due anime della “Selecao”: uomini e donne riceveranno la stessa paga diaria sia durante le fasi di preparazione sia per le partite e riceveranno inoltre premi dello stesso importo in caso di vittoria o di qualificazione a un torneo. Leggi su dire

