Briona, sequestrato un impianto di trattamento di rifiuti da demolizione

Sequestro preventivo di un impianto di trattamento di terre e rocce da scavo e di rifiuti da demolizione a Proh. Il sequestro preventivo, disposto dal G.I.P. di Novara, è stato emesso per la presunta ...

Il Gruppo di Polizia Giudiziaria Ambiente della Procura di Novara ed il Gruppo Carabinieri Forestale di Novara stanno procedendo al sequestro preventivo di un impianto di trattamento di terre e rocce ...

