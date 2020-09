Belen e Stefano retroscena improbabile: un’aborto dietro la rottura? (Di giovedì 3 settembre 2020) Sulla rottura di Belen e Stefano ora compare un aborto della Argentina. Belén incinta di Iannone e decide di abortire? Sarebbe questo il segreto che ha determinato la crisi nella coppia? In questi mesi sono state tante le notizie scritte in merito alla crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez ma ecco che ora il gossip punta i suoi riflettori di nuovo sulla ex coppia, puntando ilArticolo completo: Belen e Stefano retroscena improbabile: un’aborto dietro la rottura? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

