Beautiful, episodi al 12 settembre: Hope accetta di sposare Thomas (Di giovedì 3 settembre 2020) Beautiful, anticipazioni dal 7 al 12 settembre. Hope accetta di sposare Thomas dopo che l’uomo ha usato il figlio per convincerla. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 7 al 12 settembre. In queste puntate scopriamo che Hope, alla fine, ha accettato di sposare Thomas, grazie all’intervengo del figlio Douglas. L’uomo … Leggi su 2anews

dramaescapes : @vtopi4 questo è il primo kdrama.. avevo iniziato “i miss you” ma dopo i primi tre episodi ho lasciato perdere... n… - Gio79803890 : @gabrirz1 @MasterAb88 Fosse per me il sabato in attesa di amici farei 13.40 beautiful 14.10 vita 15.10 Daydreamer… - Gio79803890 : @AgostinoCannel2 @Tristan__esdpv Non lo so bene... Segreto non mancano molti episodi a finire ma vediamo se poi con… - JOSUKESLY : @waytosunset - altri membri del club, che sono tutti dei ragazzi ricchi. Sono solo 24 episodi se non sbaglio??? ((F… - Spiralwavemood : RT @cheTVfa: Le anticipazioni sui personaggi, gli appuntamenti e le storie… Ecco le trame della prossima settimana di #Daydreamer, #IlSegre… -