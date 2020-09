Ufficiale: Hellas Verona, dal Sassuolo arriva Magnani (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’Hellas Verona ha reso noto che Giangiacomo Magnani è un nuovo calciatore gialloblu. arriva in prestito dal Sassuolo. Questa la nota Ufficiale: “Verona- Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da U.S. Sassuolo Calcio, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del difensore Giangiacomo Magnani.” Foto: twitter Hellas L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

