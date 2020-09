Strage Charlie Hebdo, iniziato il processo a Parigi (Di mercoledì 2 settembre 2020) E’ iniziato il processo per la Strage di Charlie Hebdo. Sul banco degli imputati 14 persone. Parigi (FRANCIA) – E’ iniziato il processo per la Strage di Charlie Hebdo. La prima udienza si è svolta nella giornata di mercoledì 2 settembre 2020 con 14 persone sul banco degli imputati, sospettati a diversi livelli di complicità e sostegno logistico agli autori delle Strage. Gli attentatori sono stati uccisi dalle forze speciali dopo l’attacco all’interno della redazione giornalistica. Il lungo percorso giudiziario si concluderà il 10 novembre con la sentenza”. Malka (Charlie Hebdo): ... Leggi su newsmondo

ilfoglio_it : “Ci è stato spesso chiesto di pubblicare altre vignette di Maometto. Ci siamo sempre rifiutati: ci serviva un buon… - NewsMondo1 : Strage Charlie Hebdo, iniziato il processo a Parigi - ElettraSalis : RT @_MicroMega_: JE SUIS CHARLIE? #JeSuisCharlie! - Mentre a Parigi inizia il processo per la strage che nel gennaio 2015 uccise 12 redatto… - pojetti : Ero a Parigi il giorno della strage di Charlie Ebdo. Avevo un amico, conosciuto tanto tempo prima quando facevo il… - SalvatoreTasco1 : RT @_MicroMega_: JE SUIS CHARLIE? #JeSuisCharlie! - Mentre a Parigi inizia il processo per la strage che nel gennaio 2015 uccise 12 redatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Charlie

Inizia in Francia il processo per le stragi alla redazione di Charlie Hebdo e al supermercato Hypercacher. Gli imputati sono 13 uomini e una donna. Con rigide misure di sicurezza, inizia in Francia il ...Mercoledì, inizia in Francia il processo contro 14 persone accusate di aver aiutato i terroristi islamici che il 7 gennaio 2015 sconvolsero Parigi. Quel 7 gennaio, i fratelli Said e Cherif Kouachi ass ...