“Se Nancy Pelosi può andare a tagliarsi i capelli in persona, si può votare in persona”. Bacchettate di Trump (Di mercoledì 2 settembre 2020) Donald Trump cavalca al volo le immagini di Nancy Pelosi dalla parrucchiera senza mascherina ritwittando alcuni commenti, tra cui quello della sua ‘War Room’, che pubblica le immagini della speaker della Camera mentre ammonisce gli americani di indossare la mascherina e quelle in cui entra nel salone per farsi l’acconciatura. “Se Nancy Pelosi può andare a tagliarsi i capelli in persona, si può votare in persona”, osserva invece un utente. Leggi su huffingtonpost

ilcorriereblog : RT @HuffPostItalia: “Se Nancy Pelosi può andare a tagliarsi i capelli in persona, si può votare in persona”. Bacchettate di Trump https://t… - HuffPostItalia : “Se Nancy Pelosi può andare a tagliarsi i capelli in persona, si può votare in persona”. Bacchettate di Trump - ___Enigmi___ : Se il cugino di mia madre che abita vicino casa mia non la smette di ascoltare la trap, Gigi d'Alessio, Nancy Coppo… - ValentinaInLA : La speaker della Camera Nancy Pelosi da un parrucchiere senza mascherina. Una mossa che sicuramente le si ritorcerà… - CAOV04NCW : ?????????????? mora em tyron ???????????????????????????????e gosta da Nancy?????????????????????????????????? ????… -

Ultime Notizie dalla rete : “Se Nancy Jane the Novela: The CW non ha ordinato lo spin-off di Jane the Virgin Cinematographe.it - FilmIsNow