?Scuola, corsi di recupero nel caos. E molte li rinviano (Di mercoledì 2 settembre 2020) Hanno una o più insufficienze in pagella e devono necessariamente recuperarle, ma molti non sanno come e quando si svolgeranno i corsi con i loro docenti. C?è anche chi è... Leggi su ilmattino

NicolaPorro : FiCo-Forlani chiede di non dividersi sulla scuola. Bene, giusto, bis. Poi sul Corsera vedo che mascherine non sono… - TgLa7 : #Scuola, positivo al #Covid: istituto Verbania chiude per interventi di sanificazione. Si stavano svolgendo i corsi di recupero - Agenzia_Ansa : Un caso positivo al Covid in un istituto superiore di Verbania, chiusa la scuola. Dal 26 agosto si stavano svolgend… - AndreaAsilo : Le scuole sono chiuse da marzo e organizzano i corsi oggi... Incompetenti #covid #coronavirus #scuola #Scuola2020… - nikeejjk : sto andando a scuola per i corsi di recupero e devo starci fino alle 14 voglio spararmi -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola corsi Scuole, corsi di recupero nel caos. E molte li rinviano Il Messaggero Il ritorno a scuola ai tempi del Covid: nella mia classe tutto uguale e tutto diverso, la prima campanella senza gessi né abbracci

La campanella suona, e, fin qui, tutto normale. Sembra il primo giorno di scuola e in qualche modo lo è. Ma è una cosa diversa, nuova, non proprio inaspettata ma nemmeno facile da mettere a fuoco. E a ...

Dallo zaino ai libri: stangata da 1100 euro a studente

Non solo banchi e distanziamento nelle aule. Sul fronte della scuola sta per abbattersi anche la consueta “stangata” di settembre legata all’acquisto di libri e corredo scolastico. Lo afferma il Codac ...

