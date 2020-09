Romero verso l’Atalanta: tutto in una settimana scarsa (Di mercoledì 2 settembre 2020) Cristian Romero velocemente verso l’Atalanta. La notizia data sei giorni fa da Sportitalia sta andando puntualmente in porto. Una scelta, quella della Juve, maturata in un secondo tempo: inizialmente aveva pensato di trattenere Romero e di trovare una sistemazione per Rugani. Poi ha deciso di mandare a giocare Romero che fa più o meno la stessa fine di Caldara: acquistato dalla Juve, fu mandato al Milan malgrado fosse considerato l’altro nascente tra i difensori centrali. I fatti non hanno dato torto alla Juve. Foto: twitter Juve L'articolo Romero verso l’Atalanta: tutto in una settimana scarsa proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

