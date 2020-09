Ripi – Alla guida ubriaca e drogata si ribalta con la macchina, denunciata una 25enne (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nella mattinata di oggi, i militari dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Alatri, a conclusione degli accertamenti relativi ai rilievi dell’incidente stradale con feriti avvenuto a Trivigliano lo scorso 16 agosto, hanno denunciato una 25enne di Ripi per “guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti”. Gli operanti hanno accertato che la donna Alla guida di una utilitaria con a bordo altri due giovani, mentre stava percorrendo la SR 155 del comune di Trivigliano ha perso il controllo del veicolo, andando ad urtare il guard rail ribaltandosi più volte. Tutti gli occupanti sono stati trasportati presso il Pronto soccorso dell’Ospedale di Alatri per le cure del caso a seguito delle lesioni riportate. La prevenuta, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

