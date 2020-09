PUBG Mobile ed altre 118 app sono state bannate in India (Di mercoledì 2 settembre 2020) Niente più PUBG Mobile in India: il gioco è stato bannato assieme ad altre 118 app, una misura del governo Indiano presa sulle applicazioni per smartphone collegate alla Cina. Il ban come detto interessa un totale di 118 app e si aggiungono ad applicazioni passate come TikTok e WeChat che erano già state eliminate dal governo.A quel tempo, il Ministero Indiano aveva affermato di aver bannato le applicazioni in base alla "natura emergente delle minacce". 59 app erano già state bloccate, "poiché, alla luce delle informazioni disponibili, sono impegnate in attività pregiudizievoli per la sovranità e l'integrità dell'India, la difesa dell'India, la ... Leggi su eurogamer

