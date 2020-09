Porto Rotondo, tragedia in villa: operaio muore folgorato (Di mercoledì 2 settembre 2020) Porto Rotondo, tragedia in villa. tragedia in una villa di Porto Rotondo: un operaio 62enne di Olbia è stato trovato morto folgorato all’interno di un locale impianti. A riportare la notizia è l’Unione, che scrive che l’uomo stava sistemando l’autoclave dopo che era mancata l’acqua. “I familiari” – scrive l’Unione – “allarmati quando non lo hanno visto rientrare ieri sera, hanno dato l’allarme e il manutentore è stato trovato morto nell’edificio.” Leggi su limemagazine.eu

