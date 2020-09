Ordine di Malta, 900 anni della morte del fondatore: cerimonie a Scala, luogo di nascita, e in tutto il mondo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si svolgeranno a Scala, in provincia di Salerno, e in tutto il mondo, le celebrazioni per ricordare il fondatore del Sovrano Ordine di Malta, Fra Gerardo, di cui si celebrano il 3 settembre di quest’anno i 900 anni dalla morte. Numerosi storici ritengono che fosse nato a Scala nel 1040 circa, per poi trasferirsi a Gerusalemme dove, nella seconda metà dell’undicesimo secolo, divenne il superiore dell’ospedale che offriva assistenza ai pellegrini costruito dagli Amalfitani. fondatore e primo Gran Maestro dell’allora Ordine di San Giovanni (oggi Sovrano Ordine di Malta), fu grazie alla sua riconosciuta azione caritatevole e ... Leggi su ildenaro

zazoomblog : Ordine di Malta celebra i 900 anni della morte del fondatore - #Ordine #Malta #celebra #della #morte - CorriereQ : Ordine di Malta celebra i 900 anni della morte del fondatore - sardanews : Ordine di Malta celebra i 900 anni della morte del fondatore - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Ordine di Malta celebra i 900 anni della morte del fondatore Domani a Scala (Salerno) le cerimo… - DRDavideV : Celebrazioni a Scala, Amalfi, alla presenza del Luogotenente ad interim, il Cardinale Becciu e il Ministro della Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Ordine Malta Ordine di Malta celebra i 900 anni della morte del fondatore Corriere di Como Ordine di Malta, 900 anni della morte del fondatore: cerimonie a Scala, luogo di nascita, e in tutto il mondo

Il Sele d’Oro è anche litografia d’autore. Grazie a PrintLitoArt, il prestigioso progetto di Arti Grafiche Boccia per la stampa di opere d’arte ...

Ordine di Malta celebra i 900 anni della morte del fondatore

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Si svolgeranno a Scala, in provincia di Salerno, e in tutto il mondo, le celebrazioni per ricordare il fondatore del Sovrano Ordine di Malta, Fra' Gerardo, di cui si celebrano ...

Il Sele d’Oro è anche litografia d’autore. Grazie a PrintLitoArt, il prestigioso progetto di Arti Grafiche Boccia per la stampa di opere d’arte ...(ANSA) - ROMA, 02 SET - Si svolgeranno a Scala, in provincia di Salerno, e in tutto il mondo, le celebrazioni per ricordare il fondatore del Sovrano Ordine di Malta, Fra' Gerardo, di cui si celebrano ...