Nazionale, controlli Nado Italia su un gruppo di giocatori sorteggiati (Di mercoledì 2 settembre 2020) A Coverciano, sede del ritiro della Nazionale Italiana, si stanno svolgendo in questo momento i controlli Nado Italia (antidoping) su un gruppo di giocatori sorteggiati fra quelli a disposizione del commissario tecnico Roberto Mancini. Questa mattina la rosa aveva già effettuato i test per il Covid-19 secondo il protocollo sanitario, previsti a 48 ore dalla sfida di Nations League contro la Bosnia, in programma venerdì al Franchi di Firenze. Leggi su sportface

