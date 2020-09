Navalny: Merkel, il mondo aspetta risposte da Mosca (Di mercoledì 2 settembre 2020) EMBED START Image {id: "editor 0"} epa08631626 German Chancellor Angela Merkel during her annual press conference at Bundespressekonferenz in Berlin, Germany, 28 August 2020. The traditional media ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

MattiaBBagnoli : Secondo Berlino nel corpo di @navalny sono state trovate tracce di composto al nervino Novichok. Ambasciatore russo… - m_pcal : RT @jacopo_iacoboni: ++ Il governo tedesco afferma ufficialmente che Navalny è stato avvelenato con un agente nervino, come avvenne a Skrip… - matteo33780303 : RT @davcarretta: Angela Merkel: 'Il crimine contro Alexei Navalny è un crimine contro i valori fondamentali e i diritti fondamentali che di… - vaLoreVita : RT @jacopo_iacoboni: ++ Il governo tedesco afferma ufficialmente che Navalny è stato avvelenato con un agente nervino, come avvenne a Skrip… - TreTsun : RT @davcarretta: Angela Merkel: 'Il crimine contro Alexei Navalny è un crimine contro i valori fondamentali e i diritti fondamentali che di… -