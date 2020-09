Moreno Longo: “Non allenerei mai la Juventus” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Allenare la Juventus? Non lo farei mai. Se il destino mi desse questa opportunità direi di no, perché ho una storia personale che si lega a una società che merita rispetto“. Lo ha dichiarato l’ex allenatore del Torino Moreno Longo ai microfoni di Sportitalia sull’eventuale possibilità in futuro di sedere sulla panchina bianconera. Per Longo è troppo forte il legame con la società granata che lo ha fatto esordire in Serie A come calciatore. Tra il 2009 e il 2016 Longo ha allenato le giovanili del Torino prima dell’esperienza agli ordini di Belotti e compagni nella scorsa stagione. Leggi su sportface

sportface2016 : 'Allenare la #Juventus? Non lo farei mai' Così l'ex Torino Moreno #Longo - lookatbald : RT @EL10juve: Mister Moreno Longo: 'Se la Juventus mi chiamasse direi di no'. Magna tranquillo Morè ??????? - giacomo94_ : RT @sportli26181512: Longo: 'Torino? Nessun rancore. Non andrei mai alla Juventus': Nonostante la salvezza conquistata, Moreno Longo non è.… - JuveNelCuore88 : RT @EL10juve: Mister Moreno Longo: 'Se la Juventus mi chiamasse direi di no'. Magna tranquillo Morè ??????? - automatikos : @Nino_TheBest Chi cazzo è Moreno Longo? -