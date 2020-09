Matteo Salvini, che gaffe: non sa la differenza tra fatturato e utile. E sui social lo chiamano somaro (Di giovedì 3 settembre 2020) Clamorosa gaffe di Matteo Salvini all’interno di uno dei suoi ultimi tweet. Il leader della Lega è stato colto in castagna da diversi utenti di Twitter che hanno fatto notare come non conosca la differenza che passa tra fatturato e utile. “Tassa unica al 15% sul fatturato post-virus. I soldi fatturati in questo periodo è giusto che rimangano agli imprenditori”, scrive, ma dimostra così di fare un po’ confusione con la parola fatturato, estendendola erroneamente al concetto di utile. E così, spopola l’hashtag “Salvini somaro”. Leggi su sportface

LegaSalvini : SE SBARCANO DENUNCIAMO CONTE. #SALVINI SGANCIA LA BOMBA - LegaSalvini : #SALVINI CONTINUA A RIEMPIRE LE PIAZZE. 'LA VERITÀ CHE I SONDAGGISTI NON POSSO NEGARE' - LegaSalvini : SE NON È CAPACE CAMBI MESTIERE. LA FURIA DI #SALVINI SULLA AZZOLINA - AnnaP1953 : RT @LegaSalvini: SE NON È CAPACE CAMBI MESTIERE. LA FURIA DI #SALVINI SULLA AZZOLINA - juanne78 : RT @alepaganotwit: oggi davanti #palazzoChigi 180 parlamentari #Lega protestano contro inasione dei clandestini. #Conte e governo PD-cinque… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Salvini La carica dei 500 per l'arrivo di Matteo Salvini La Provincia Migranti, Conte: venerdì svuotiamo l’hotspot di Lampedusa

Entro venerdì sarà svuotato l'hot spot di Lampedusa che accoglie migranti dieci volte più del previsto. E' la promessa del premier Giuseppe Conte al governatore siciliano Nello Musumeci e al sindaco T ...

Salvini a Valenza promette: “La prossima volta farò un tuffo nella nuova piscina”

VALENZA – Centinaia di persone hanno accolto questo mercoledì mattina a Valenza il segretario della Lega Matteo Salvini, arrivato nella città dell’oro a sostenere Maurizio Oddone nella corsa a sindaco ...

Entro venerdì sarà svuotato l'hot spot di Lampedusa che accoglie migranti dieci volte più del previsto. E' la promessa del premier Giuseppe Conte al governatore siciliano Nello Musumeci e al sindaco T ...VALENZA – Centinaia di persone hanno accolto questo mercoledì mattina a Valenza il segretario della Lega Matteo Salvini, arrivato nella città dell’oro a sostenere Maurizio Oddone nella corsa a sindaco ...