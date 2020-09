L'indiscrezione: "La regina Elisabetta II soffre di un disturbo ossessivo compulsivo" - (Di mercoledì 2 settembre 2020) Biagio Carapezza Secondo il libro The Royal Governess appena edito nel Regno Unito, la sovrana sin dall'infanzia avrebbe manifestato comportamenti ossessivi e maniacali Un nuovo libro appena pubblicato nel Regno Unito riporta alcuni curiosi aneddoti che riguardano l'infanzia della regina Elisabetta II. Il testo dal titolo The Royal Governess, firmato da Wendy Holden, sugli scaffali delle librerie britanniche da circa una settimana, rende ai lettori anche i racconti dell'insegnante privata Marion Crawford che all'epoca si occupava dell'istruzione della principessa Elisabetta. Stando a quanto si legge sulle pagine del volume, l'attuale sovrana da piccola aveva strani comportamenti legati all'ordine: "Metteva in fila sia le matite quando studiava, che i piatti in sala da pranzo. Le chiesi perché lo facesse e mi rispose ... Leggi su ilgiornale

Un nuovo libro appena pubblicato nel Regno Unito riporta alcuni curiosi aneddoti che riguardano l'infanzia della regina Elisabetta II. Il testo dal titolo The Royal Governess, firmato da Wendy Holden, ...

