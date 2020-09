Le navi quarantena non bastano, migranti ammassati nell'hotspot (Di mercoledì 2 settembre 2020) Maurizio Zoppi Continua l'emergenza sbarchi a lampedusa. I nuovi arrivi fanno precipitare ulteriormente la situazione nell'hotspot di contrada Imbriacola Continua l'emergenza clandestini a Lampedusa. Più di mille migranti sono ammassati all'interno dell'hotspot della piccola isola siciliana. La struttura d’accoglienza è al collasso e la prefettura di Agrigento è al lavoro da giorni per cercare di trovare posti disponibili dove collocare i clandestini che devono sottostare a sorveglianza sanitaria. L'hotspot al collasso Dalle immagni pubblicate sui social dal presidente della Regione siciliana, nello Musumeci, si nota come è impossibile per gli operatori sanitari far rispettare le regole anti-Covid. Il governatore, che oggi ... Leggi su ilgiornale

