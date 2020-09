Laxalt: «Calendario? Bisognerà prepararsi bene perchè è tosto» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Diego Laxalt ha parlato al termine di Milan-Novara 4-2 ai microfoni del canale tematico rossonero: ecco le sue parole Intervistato da Milan TV, Diego Laxalt ha così parlato al termine dell’amichevole vinta dai rossoneri contro il Novara. «Stiamo facendo allenamenti abbastanza intensi ed oggi c’era anche il fattore stanchezza che è parte di questo processo e serve per prendere il ritmo. Siamo contenti per la vittoria, ma ci serve soprattutto la preparazione». SULLA PROSSIMA STAGIONE – «E’ sempre bello segnare anche negli allenamenti, conta soprattutto per la fiducia. Ora pensiamo alle partite che arriveranno e farsi trovare pronti. Calendario di A? Lo abbiamo guardato un po’, e bisognerà prepararsi bene perchè ... Leggi su calcionews24

PianetaMilan : #MilanNovara, #Laxalt: 'E' sempre bello segnare. Sul calendario...' -