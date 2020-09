La sortita di Di Maio in Libia dimostra la debolezza internazionale dell’Italia (Di mercoledì 2 settembre 2020) (foto: ufficio stampa del governo libico / Handout/Anadolu Agency via Getty Images)Sono giorni di intensa diplomazia nel Mediterraneo, con la ripresa delle missioni internazionali degli stati dopo la pausa vacanziera dei loro rappresentanti istituzionali. Nelle ultime ore due visite diplomatiche su tutte si sono prese la scena: quella del presidente francese Emmanuel Macron in Libano e quella del ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio in Libia. L’obiettivo delle trasferte è lo stesso: guadagnare spazi di influenza nei rispettivi territori, affermarsi come attori di primo piano in aree di interesse strategico, far valere i propri interessi economico-commerciali e spianare la strada per un futuro di protagonismo internazionale. A cambiare però – nettamente – sono gli esiti, che pendono con decisione a ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : sortita Maio Tutte le storielle di Luigi Di Maio Startmag Web magazine Democratici e 5stelle. allearsi non è un gioco, di Paolo Mieli

Per assecondare l’alleanza strutturale tra Pd e M5S proposta da Beppe Grillo, avallata da Luigi Di Maio e ratificata dalla piattaforma Rousseau, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte — in un’inte ...

Democratici e 5stelle

Per assecondare l’alleanza strutturale tra Pd e M5S proposta da Beppe Grillo, avallata da Luigi Di Maio e ratificata dalla piattaforma Rousseau, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte — in un’inte ...

Per assecondare l’alleanza strutturale tra Pd e M5S proposta da Beppe Grillo, avallata da Luigi Di Maio e ratificata dalla piattaforma Rousseau, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte — in un’inte ...Per assecondare l’alleanza strutturale tra Pd e M5S proposta da Beppe Grillo, avallata da Luigi Di Maio e ratificata dalla piattaforma Rousseau, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte — in un’inte ...