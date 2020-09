Investito e ucciso mentre spegneva un incendio in autostrada, Ciro aveva 19 anni (Di mercoledì 2 settembre 2020) Foggia. Investito da un’auto in autostrada mentre era intervenuto per spegnere un incendio, Ciro muore all’età di 19 anni. Ciro era stato Investito insieme ad un suo collega il 29 agosto sull’autostrada Napoli-Canosa mentre effettuavano un intervento antincendio in autostrada. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze ed un elicottero dell’elisoccorso. Ciro, il giovane più grave era stato … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

diegorispoli : ?? #lastampa #news In Francia investito e ucciso da un'auto Jrme Bonduelle, figlio del re delle insalate #ultimora… - news_bologna : Anzola, investito e ucciso a 69 anni - rep_bologna : Anzola, investito e ucciso a 69 anni [aggiornamento delle 11:29] - Nutizieri : Anzola, investito e ucciso a 69 anni - FruitbookMag : È morto a Lille (Francia) #JérômeBonduelle, investito e ucciso da un’auto pirata mentre era in bicicletta. Jérôme e… -

Ultime Notizie dalla rete : Investito ucciso Anzola, investito e ucciso a 69 anni La Repubblica Fa retromarcia con il pick-up, travolge e uccide la moglie 90enne a Trieste

Amelia Dobrilla, 90 anni, non si è accorta della manovra del marito che stava parcheggiando nel vialetto di casa. La coppia era sposata da 54 anni. Tragedia in Strada di Fiume, a Trieste. Una novanten ...

Sorelline uccise in campeggio, il quartiere torinese si mobilita: “Non lasceremo sola la famiglia Lassiri”

I genitori rientrano da Marina di Massa con Tarik e Nissrin, i figli sopravvissuti. Dai vicini di casa all’Istituto Turoldo, tutti sono pronti a dare un aiuto TORINO. «Adesso dobbiamo fare qualcosa».

Amelia Dobrilla, 90 anni, non si è accorta della manovra del marito che stava parcheggiando nel vialetto di casa. La coppia era sposata da 54 anni. Tragedia in Strada di Fiume, a Trieste. Una novanten ...I genitori rientrano da Marina di Massa con Tarik e Nissrin, i figli sopravvissuti. Dai vicini di casa all’Istituto Turoldo, tutti sono pronti a dare un aiuto TORINO. «Adesso dobbiamo fare qualcosa».