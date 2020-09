Il Gip di Bologna: “Come Luca Cavazza adescava le minorenni per le feste con coca e sesso” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il gip di Bologna Letizio Magliaro descrive il ruolo di Luca Cavazza, uno degli otto indagati nell’ambito dell’operazione ‘Villa Inferno’ dei carabinieri, che ora si trova agli arresti domiciliari: secondo Magliaro aveva il compito “e lo svolgeva continuamente, di individuare giovani donne da avviare alla prostituzione”. Il Gip di Bologna: “Come Luca Cavazza adescava le minorenni per le feste con coca e sesso” “Cavazza aveva il compito, e lo svolgeva continuamente, di individuare giovani donne da avviare alla prostituzione, ovvero da condurre nei luoghi ove tale attività di prostituzione si consumava, in cambio di cocaina. ... Leggi su nextquotidiano

Gip Bologna Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gip Bologna