I 5Stelle perdono pezzi. La deputata dice addio: traditi tutti gli ideali (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Movimento "non mi rappresenta più", così i 5Stelle perdono un altro pezzo. È la deputata siciliana Piera Aiello, testimone di giustizia, che in un lungo post su Facebook illustra i motivi dell'addio. "Mi dimetto dal Movimento 5 Stelle, che non mi rappresenta più, continuando la mia attività di parlamentare (...). Non nascondo l'amarezza per tutto il lavoro che ho fatto, non solo in questi due anni da deputato ma anche negli anni quale semplice testimone di giustizia, lavoro vanificato da persone che non si sono mai occupate di antimafia con la formazione adeguata", spiega Aiello che puntualizza, anticipando le possibili critiche: "Faccio presente di essere in regola con le restituzioni e con la rendicontazione che il Movimento ha richiesto ai portavoce, soprattutto non ... Leggi su iltempo

LegaSalvini : I 5STELLE PERDONO PEZZI M5s, Aiello lascia il gruppo alla Camera: «Non mi rappresenta più» - filomena_f_c : RT @Noiconsalvini: I 5STELLE PERDONO PEZZI M5s, Aiello lascia il gruppo alla Camera: «Non mi rappresenta più» - SavioFicorella : RT @LegaSalvini: I 5STELLE PERDONO PEZZI M5s, Aiello lascia il gruppo alla Camera: «Non mi rappresenta più» - cpetacci : RT @Noiconsalvini: I 5STELLE PERDONO PEZZI M5s, Aiello lascia il gruppo alla Camera: «Non mi rappresenta più» - Ettore572 : RT @LegaSalvini: I 5STELLE PERDONO PEZZI M5s, Aiello lascia il gruppo alla Camera: «Non mi rappresenta più» -

Ultime Notizie dalla rete : 5Stelle perdono Sondaggio da incubo terrorizza i 5Stelle: "Finiremo sotto il 10%" ilGiornale.it Il Movimento 5 stelle perde pezzi. La deputata Piera Aiello dice addio: traditi tutti gli ideali

Il Movimento "non mi rappresenta più", così i 5Stelle perdono un altro pezzo. È la deputata siciliana Piera Aiello, testimone di giustizia, che in un lungo post su Facebook illustra i motivi dell'addi ...

Quando il bonus è malus. Tutti i flop degli aiuti economici post pandemia

Dal bonus vacanze ignorato dai più al bonus mobilità che continua a essere posticipato, senza dimenticare il bonus per le partite IVA preso anche dai "furbetti" in Parlamento... La fretta con cui l’es ...

Il Movimento "non mi rappresenta più", così i 5Stelle perdono un altro pezzo. È la deputata siciliana Piera Aiello, testimone di giustizia, che in un lungo post su Facebook illustra i motivi dell'addi ...Dal bonus vacanze ignorato dai più al bonus mobilità che continua a essere posticipato, senza dimenticare il bonus per le partite IVA preso anche dai "furbetti" in Parlamento... La fretta con cui l’es ...