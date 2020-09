Harry e Meghan Markle firmano mega contratto con Netflix come produttori di documentari (Di mercoledì 2 settembre 2020) Meghan Markle, le foto inedite sul set di Suits sfoglia la gallery Harry e Meghan Markle hanno firmato un contratto con Netflix. Diventeranno produttori e realizzeranno per il colosso televisivo e cinematografico una serie di documentari. Lo rivela il New York Times. Nessuna indiscrezione su quanto percepiranno come compenso, ma è sicuramente milionario. Leggi anche ... Leggi su iodonna

