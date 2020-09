Harry e Meghan Markle firmano maxi-contratto con Netflix (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il principe Harry e la consorte Meghan Markle firmano un maxi-contratto con Netflix come produttori di documentari. A rivelarlo è il New York Times. Non giungono ancora indiscrezioni sul compenso che la coppia riceverà, ma è stato reso noto che l’ex attrice non reciteràStando a quanto emerso, pare che la coppia abbia fondato una propria casa di produzione con la volontà di creare documentari e programmi per bambini. Fonti vicine ai Sussex fanno saper che Harry e Meghan “desiderano informare, ma anche dare speranza. Come neo-genitori vogliamo offrire ispirazione alle famiglie”.Ted Sarandos, chief content officer e co-chief exec di Netflix, ha dichiarato: “La ... Leggi su huffingtonpost

zazoomblog : Harry e Meghan Markle firmano mega contratto con Netflix come produttori di documentari - #Harry #Meghan #Markle… - BlackDuchesse : @_lasilviaaa @forsesioforseno Come a Harry e Meghan frega cazzi dei reali. Easy - flawcatcher : @oikanjiro erano seduti vicino a David Beckham al matrimonio di Meghan e Harry - BlackDuchesse : Tabloid e Haters: Harry e Meghan sono in ristrettezza economica. Non hanno più soldi per pagarsi la casa. Harry è t… - _lasilviaaa : @forsesioforseno Il 2 settembre a discutere con i fan di Harry e Meghan, questo 2020 non smette di stupirci -