Concorsi Ripam 2020, avviate le indagini di mercato per individuare le sedi delle prove: avvisi e tempistiche (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il 31 agosto il Formez PA ha avviato le indagini di mercato in ogni Regione per individuare locali per lo svolgimento delle prove dei Concorsi Ripam 2020. Gli operatori interessati devono inviare domanda entro il 7 settembre alle ore 12 con l’apposito form allegato all’avviso. Le strutture (Scuole, Università, fiere, palazzetti, etc) devono rispettare i rigidi parametri riguardanti la sicurezza e il distanziamento sociale. Vediamo assieme le condizioni e le date indicate. Tutti i Concorsi Ripam pubblicati Concorsi Ripam 2020: date e avvisi per Regione avviate le procedure preliminari per trovare la sede di svolgimento ... Leggi su leggioggi

