Cauda: 'Mascherine chirurgiche a scuola? E' un approccio corretto' (Di mercoledì 2 settembre 2020) "Sulle Mascherine è stato detto di tutto e di più. Ebbene, consigliare l'uso di quelle chirurgiche a scuola, come sembra essere orientato il Cts, assicurando una fornitura mirata e gratuita agli ...

"Sulle mascherine è stato detto di tutto e di più. Ebbene, consigliare l'uso di quelle chirurgiche a scuola, come sembra essere orientato il Cts, assicurando una fornitura mirata e gratuita agli stude ...

Coronavirus, Cauda: «Sbagliato ritenere che ce lo siamo lasciati alle spalle»

È un invito alla prudenza e alla responsabilità quello che Roberto Cauda, ordinario di Malattie infettive all’Università Cattolica e direttore dell’Unità di malattie infettive del Policlinico Agostino ...

