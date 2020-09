Calendario Serie A, il sorteggio in DIRETTA STREAMING (Di mercoledì 2 settembre 2020) La DIRETTA STREAMING del sorteggio del Calendario della Serie A: scopriamo le 38 giornate del massimo campionato 2020/2021 E’ in programma alle 12 il sorteggio del Calendario della Serie A 2020/2021. Seguiremo in DIRETTA STREAMING gli abbinamenti delle 38 giornate del massimo campionato che inizierà nel weekend del 19 e 20 settembre, salvo per le partite di Inter e Atalanta che saranno rinviate, considerato che le due squadre hanno terminato in ritardo la stagione per gli impegni internazionali. Pochi i criteri da seguire nella compilazione del Calendario: dai derby che non si potranno tenere nei turni infrasettimanale con una sola stracittadina per giornata, agli incroci ... Leggi su bloglive

