Brasile: calcolo alla vescica, Bolsonaro dovrà operarsi (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - BRASILIA, 02 SET - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato che subirà un intervento chirurgico alla vescica, e non al rene, come inizialmente riportato dalla stampa. "Non ho un ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Brasile calcolo Brasile: calcolo alla vescica, Bolsonaro dovrà operarsi La Prealpina Brasile: calcolo alla vescica, Bolsonaro dovrà operarsi

(ANSA) - BRASILIA, 02 SET - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato che subirà un intervento chirurgico alla vescica, e non al rene, come inizialmente riportato dalla stampa. "Non ho u ...

Business news: Brasile, governo azzera dazi importazione apparecchiature per generazione solare

Brasilia, 31 ago 00:00 - (Agenzia Nova) - Il governo del Brasile ha deciso di azzerare i dazi di importazione su circa una dozzina di apparecchiature tecnologiche utili per la generazione di energia s ...

(ANSA) - BRASILIA, 02 SET - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato che subirà un intervento chirurgico alla vescica, e non al rene, come inizialmente riportato dalla stampa. "Non ho u ...Brasilia, 31 ago 00:00 - (Agenzia Nova) - Il governo del Brasile ha deciso di azzerare i dazi di importazione su circa una dozzina di apparecchiature tecnologiche utili per la generazione di energia s ...